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В Киеве под телеканалом "Наш" произошли столкновения. Фоторепортаж

Вчера 23.29
Около 40 представителей националистических организаций 4 февраля пикетировали телеканал "Наш". Об этом сообщили "Буквы". Участники акции считают, что телеканал распространяет российскую пропаганду. Они скандировали: "А ну-ка, давай у...бывай отсюда!", "Чемодан – вокзал – Россия". К активистам вышли сотрудники телеканала. В этот момент между полицией и националистами начались стычки. Фотографии столкновения опубликовало агентство EPA.
Теги: Украина, Евгений Мураев, акции, Владимир Зеленский, 112 Украина, ZIK, NewsOne, телеканал Наш, столкновение
 

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