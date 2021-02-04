В Киеве под телеканалом "Наш" произошли столкновения. Фоторепортаж

Вчера 16.00

Нападения на журналистов – это уголовно наказуемое преступление, заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, комментируя акцию активистов "Общества будущего", "Традиции и порядка", "Сокола" и "Правого сектора", которые пришли на пикет под редакцию телеканала "Наш".