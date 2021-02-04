В Киеве под телеканалом "Наш" произошли столкновения. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Около 40 представителей националистических организаций 4 февраля пикетировали телеканал "Наш".
Об этом сообщили "Буквы"
. Участники акции считают, что телеканал распространяет российскую пропаганду. Они скандировали: "А ну-ка, давай у...бывай отсюда!", "Чемодан – вокзал – Россия". К активистам вышли сотрудники телеканала. В этот момент между полицией и националистами начались стычки. Фотографии столкновения опубликовало агентство EPA
.