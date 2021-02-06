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ПОЛИТИКА

Аваков: У нас есть основания полагать, что ряд фигурантов санкций СНБО имели отношение к поставкам топлива для боевиков

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, из материалов уголовного производства следует, что "ряд наших граждан имеют "черную кассу", которую зарабатывают на военной ситуации, и этими деньгами финансируют в том числе пропагандистскую деятельность".

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Аваков: Украина, согласно закону, имеет право защититься
Аваков: Украина, согласно закону, имеет право защититься
Фото: МВС України / Facebook

У следствия есть основания полагать, что фигуранты, против которых Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции, могут быть причастны к поставкам топлива боевикам на Донбассе. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 5 февраля на канале "Украина".

Нардеп от "Оппозиционной платформы  За жизнь" Юрий Бойко заявил, что вопрос закрытия телеканалов нардепа от этой партии Тараса Козака "раскалывает страну".

"Юрий Анатольевич, вы бы не хотели иметь отношение к поставкам топлива для боевиков?" – сказал Аваков.

Бойко ответил, что не имел к этому отношения. 

"А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов имели. Я вам говорю больше, чем должен говорить, но я считаю, что я должен. А дальше будет больше", – ответил министр.

Нардеп сказал, что к нему это не относится.

Во время эфира секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что сотрудники каналов, которые попали под санкции, получали невысокую официальную зарплату.

"Тогда у меня вопрос: а где те десятки миллионов, которые им раздали в конвертах? Откуда эти деньги? И нам всем известно откуда. Я видел ряд материалов следствия, я их знаю давно. Часть материалов расследовало подразделение МВД Украины. По этим материалам становится понятно, что ряд представителей наших граждан имеют "черную кассу", которую зарабатывают на, к сожалению, этой военной ситуации, и этими деньгами финансируют в том числе пропагандистскую деятельность. Можно ли с этим мириться? Нет. Можно ли ждать конца следствия и устроить открытое разбирательство? Нет. Украина, согласно закону, имеет право защититься. Мы защитились введением санкций. Это не отменяет криминального процесса и судебного разбирательства", – сказал Аваков.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. В тот же день в Верховный Суд поступило два иска, которые оспаривают указ Зеленского.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВД, Арсен Аваков, санкции, СНБО, Юрий Бойко, расследование, 112 Украина, ZIK, Тарас Козак, NewsOne
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