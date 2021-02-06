Данилов: С 2017 года Украина ввела санкции против более 1200 украинских граждан

У Совета нацбезопасности и обороны Украины достаточно фактов, чтобы утверждать, что решение о санкциях против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и его каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, является законным, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

С 2017 года были введены санкции против более 1200 граждан Украины. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 5 февраля.

В студии обсуждали санкции против нардепа от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, Ведущий Савик Шустер отметил, что санкции против гражданина Украины украинские власти могут ввести, если он пособник террористов, "либо через него работают иностранные люди, которые тоже являются пособниками террористов".

"Служба безопасности Украины расследует соответствующее уголовное дело. Речь идет именно о тех вещах, которые вы назвали. Хотел бы сказать, что когда звучали от некоторых фразы, что мы не можем вводить санкции против граждан Украины... Я могу сказать: с 2017 года 1228 граждан Украины находятся под санкциями Украины", – ответил Данилов.

Он добавил, что у СНБО достаточно фактов, чтобы утверждать, что решение о санкциях против Козака и его каналов является законным.

"Более того, оно является абсолютно своевременным", – добавил Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. В тот же день в Верховный Суд поступило два иска, которые оспаривают указ Зеленского.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.