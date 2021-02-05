У гражданской жены Козака квартира в Москве за $13 млн – "Схемы"

Квартира Натальи Лавренюк, которую журналисты "Схем" называют неофициальной женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, находится в Knightsbridge Privat Park, одном из самых дорогих жилых комплексов Москвы, дизайном которого занималась компания племянника королевы Великобритании.

Согласно официальной выписке из реестра прав России, Лавренюк стала владелицей квартиры в Knightsbridge Privat Park в марте 2020 года Фото: radiosvoboda.org

Гражданская жена народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк владеет квартирой площадью 657 м² в центре Москвы. На момент приобретения рыночная стоимость этого жилья составляла $13 млн. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Еще осенью 2019 года "Схемы" установили, что у нардепа есть гражданская жена Наталья Лавренюк, владеющая общим нефтяным бизнесом в России с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком и его женой Оксаной Марченко. Козак с Лавренюк вместе путешествуют, посещают праздники, делят быт и имеют общего ребенка. В декларации нардеп ее не указывает.

Согласно выписке из реестра прав РФ, в марте 2020 года Лавренюк стала владелицей квартиры в одном из самых дорогих жилых комплексов российской столицы – Knightsbridge Privat Park (Москва, улица Ефремова, 19).

Фото:radiosvoboda.org

Также в этом комплексе Лавренюк владеет четырьмя паркоместами и несколькими подвальными помещениями.

Knightsbridge Privat Park состоит из четырех семиэтажных домов в английском неоклассическом стиле с закрытым парком площадью 2 га. Дома названы в честь английских династий – Тюдоры, Виндзоры, Ланкастеры, Стюарты. В официальном буклете сообщается, что дизайном занимались известные дизайнеры, среди которых – компания племянника королевы Великобритании Дэвида Линли.

Комплекс также известен высокой стоимостью жилья и тем, что в нем живет российская властная элита. Журналисты-расследователи The Insider находили там квартиру руководителя "Почты России" Николая Подгузова (386 м²) и сестры главы правительства РФ Михаила Мишустина (170 м²). Но площадь квартиры Лавренюк значительно превышает размеры помещений российских чиновников в этом комплексе.

Фото: knights-bridge.ru

В "Схемах" отмечают, что несмотря на введение Украиной персональных санкций против Козака, они, вероятно, не коснутся значительной части его активов и имущества, которые входят в сферу его влияния, потому что оформлены на его гражданскую жену, которую он годами не вносит в свою декларацию об имуществе и доходах, хотя этого требует закон.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.