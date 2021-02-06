Ткаченко о блокировке "каналов Медведчука": Речь об информационном терроризме

В контексте блокировки каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, речь идет об информационной безопасности, считает министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

Ткаченко о блокировке каналов: Мне очевидно, что это решение созрело в обществе Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, пренебрегают стандартами журналистики. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

"Лично мне очевидно, что это решение созрело в обществе. Ведь когда мы говорим о стандартах журналистики – существование каналов из так называемого пула Медведчука вызвало у меня по крайней мере как у журналиста по специальности диссонанс. Самим фактом пренебрежения этими стандартами на упомянутых "телеканалах", – отметил он.

Министр сказал, что свобода слова и права человека для Украины – ключевые понятия, однако в контексте блокировки вышеуказанных каналов речь идет об информационной безопасности.

"Потому что когда о том, что происходит на Донбассе, говорят как о "гражданской войне", когда дают слово людям, которые отрицают территориальную целостность страны, ставят ее под сомнение, когда длительное время выдают белое за черное, фейки за достоверное – речь идет не о свободе слова, а об информационном терроризме на территории нашего государства", – добавил Ткаченко.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ. В тот же день в Верховный Суд поступило два иска, которые оспаривают указ Зеленского.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и кум президента РФ Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.