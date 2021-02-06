После отключения "каналов Медведчука" аудитория канала Мураева "Наш" выросла более чем в три раза – исследование

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. На следующий день доля канала "Наш" в аудитории старше 18 лет на всей территории Украины выросла с 0,47% до 1,72%. В больших городах телеканал вышел в лидеры, свидетельствуют результаты исследования телепанели.

Аудитория канала "Наш" выросла в 3,5 раза за сутки Фото: НАШ / Facebook

После отключения каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина" больше всего аудитория выросла у телеканала "Наш", который запустил в 2018 году экс-нардеп Евгений Мураев. Об этом свидетельствуют данные агентства Vizeum Ukraine, которые проанализировал "Детектор Медиа".

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. На следующий день доля канала "Наш" выросла в 3,5 раза.

2 февраля канал имел долю 0,47% по аудитории 18+, "вся Украина", на следующий день она достигла 1,72%. А в больших городах с населением больше 50 тыс. канал вышел в лидеры с долей 2,65%, опередив "Прямий" (его доля там – 2,13%).

На втором месте по уровню роста аудитории – "Прямий". Его доля увеличилась с 1,31% до 2,2% по аудитории 18+, "вся Украина", и с 1,68% до 2,13% в городах с населением выше 50 тыс.

Также выросли показатели по аудитории старше 18 лет на всей территории Украины у "24 канала" (с 0,38% до 0,40%), "5 канала" (с 0,76% до 0,83%) и "Еспресо" (с 0,87% до 0,90%). Единственный канал, чья доля снизилась после блокировки ZIK, NewsOne и "112 Украина", – УНИАН (с 0,42% до 0,38%).

В исследовании не учитываются показатели канала "Украина 24" – данные по нему в телепанели закрыты, пишет "Детектор Медиа".

Издание проанализировало телепанели, которые принадлежат Индустриальному телевизионному комитету (ИТК), исследователь – компания Nielsen; мониторинг – "Коммуникационный альянс". Данные приведены для аудиторий 18+, выборки "вся Украина" и "50 тыс.+" по показателям rat% и shr%. Данные Overnight.

Санкции, которые ввели 2 февраля, предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии их аккаунтов. К 4 февраля во всех регионах провайдеры спутникового и кабельного телевидения выключили эти телеканалы, сообщили "Детектору медиа" в Нацсовете по вопросам телерадиовещания.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

После введения ограничений президент говорил, что решение о санкциях основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы. Президент заверил, что принятое решение – законно, обоснованно и справедливо. Решение готовилось в течение восьми месяцев и отменить его будет невозможно, добавил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Телеканалы сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев". В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Члены партии считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ.