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Столкновения у телеканала "Наш": открыты уголовные производства

Правоохранители открыли производства за сопротивление сотрудникам полиции и препятствование деятельности журналистов.

Крищенко: Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться
Крищенко: Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться
Скриншот: поліція Києва / YouTube

После акции под офисом телеканала "Наш" полиция задержала за нарушение общественного порядка четырех человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители открыли производства по ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) и по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. 

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко напомнил, что при составлении протоколов в отделении полиции один из задержанных открыл окно, встал на подоконник и выдвинул ряд требований.

"Никакие попытки давления на полицию для принятия каких-либо решений не дадут положительного результата. Поэтому подчеркиваю: все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться", – заявил Крищенко.

Ветерана антитеррористической операции на Донбассе Алексея Середюка задержали на акции протеста у телеканала "Наш" и доставили в отделение полиции. Стоя на внешней части подоконника на верхнем этаже здания, он требовал закрытия канала "Наш" и "всех пророссийских телеканалов", а также хотел, чтобы министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл "прямо к отделению". Позже его уговорили вернуться в помещение. По его словам, замначальника отделения пообещал выполнить часть требований. В частности, будут отстранены двое правоохранителей – сотрудники Шевченковского отделения полиции.

Поводом для пикета у канала "Наш" стала блокировка телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Активисты требовали закрытия и телеканала "Наш", произошли стычки. Митингующие пытались прорваться в здание, полиция остановила их. Всего на акции задержали четырех человек. 

Телеканал "Наш" вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил депутат Евгений Мураев. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Теги: полиция, столкновения, пикет, провокации, правоохранители, Андрей Крищенко, уголовное производство, телеканал Наш, акции протеста
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