Суд арестовал на два месяца поджигателя "Эпицентра" в Первомайске

Задержанному за поджог торгового центра в Первомайске Николаевской области избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога, сообщили в Нацполиции Украины.

Первомайский горрайонный суд 4 февраля избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца задержанному за поджог торгового центра в Первомайске Николаевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителей, суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Правоохранители продолжают досудебное расследование и выясняют все обстоятельства указанных событий, говорится в сообщении.

В полиции не называют имени подозреваемого и названия торгового центра, который он поджег. Однако известно, что 2 февраля в Первомайске произошел пожар в здании "Эпицентра". Огонь охватил площадь 4 тыс. м². Персонал и посетители торгового центра были эвакуированы. Огонь тушили два отделения государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана.

Полиция установила, что поджог устроил мужчина, который пришел в торговый центр с ножом и топором. Он также ранил двух охранников "Эпицентра", которые пытались его задержать.

Мужчина заявил, что хотел отомстить владельцу "Эпицентра" за то, что тот "отрезал уши, носы у детей и женщин – геноцидом украинцев занимался". Поджигателю грозит пожизненное заключение.