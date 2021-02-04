Отрезанная голова свиньи и залитый кровью подъезд. Агентство по розыску коррупционных активов заявило об угрозах сотрудникам

Агентство по розыску и менеджменту активов, добытых коррупционным путем (АРМА) заявило об угрозах его сотрудникам. Об этом сообщается на странице агентства в Facebook.
В агентстве сообщили, что лица, чьи активы правоохранители арестовывают по уголовным производствах и передают в управление АРМА, систематически запугивают сотрудников, используя прямые угрозы и дискредитационные акции.
"Злоумышленники прибегают к психологическим атакам и даже физическим нападениям на руководство АРМА и руководителей профильных структурных подразделений агентства, создавая реальные угрозы безопасности, жизни и деловой репутации должностных лиц, а также членов их семей", – сказано в сообщении.
Ведомство также опубликовало фото, на которых запечатлены способы, которыми злоумышленники пользуются для запугивания. Среди них, в частности, разбитый автомобиль, отрезанная голова свиньи, подвешенная на ручку двери, и залитый кровью подъезд.
По всем эпизодам поданы заявления в правоохранительные органы, на основании которых открыты уголовные производства, говорится в сообщении.
В агентстве подчеркивают, что несмотря на попытки подорвать работу учреждения, оно продолжит действовать на основании действующего законодательства и в интересах государства.