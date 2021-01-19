В Ровно неизвестные привязали гранату к двери автомобиля полицейского

Ровенскому полицейскому, к двери автомобиля которого прикрепили гранату, уже дважды угрожали, сообщили в местной полиции.

17 января в Ровно неизвестные привязали гранату к двери автомобиля, которым пользуется местный полицейский. Об этом сообщила полиция области.

В полиции отметили, что прикрепленная граната типа РГД-5 не была приведена в боевое положение, а значит, угрозы для окружающих не представляла.

"Удаленный корпус боеприпаса и запал к нему отправлены для проведения экспертизы в Ровенский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД", – добавили в ведомстве.

Автомобиль, к которому прикрепили гранату, принадлежит 55-летней жительнице Ровно, им сейчас пользуется ее сын полицейский. В полиции считают, что этому полицейскому уже дважды угрожали после расследования резонансного дела о вымогательстве, разбое и похищении.

Правоохранители открыли производство по факту угроз полицейскому и незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 345 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины).