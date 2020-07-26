В Харькове возле автомойки взорвалась граната

В Харькове в результате взрыва гранаты возле автомойки в здании разбиты окна и поврежден фасад.

В ночь на 26 июля в Харькове произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате взрыва разбиты окна и поврежден фасад здания, а перед автомойкой в земле образовалась воронка.

"Взрывотехническим управлением оперативно и четко установлено, что ночью произошел взрыв ручной гранаты РГД-5", – заявил Чиж.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Информации о пострадавших в результате взрыва нет.