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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове возле автомойки взорвалась граната

В Харькове в результате взрыва гранаты возле автомойки в здании разбиты окна и поврежден фасад.

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Произошел взрыв ручной гранаты РГД-5
Произошел взрыв ручной гранаты РГД-5
Фото: Сергей Чиж / Facebook

В ночь на 26 июля в Харькове произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате взрыва разбиты окна и поврежден фасад здания, а перед автомойкой в земле образовалась воронка.

"Взрывотехническим управлением оперативно и четко установлено, что ночью произошел взрыв ручной гранаты РГД-5", – заявил Чиж.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=965116300616531&id=100013545094367

Информации о пострадавших в результате взрыва нет.

Теги: Украина, Харьков, автомобили, взрыв, полиция, правоохранители, расследование, граната, пострадавшие, происшествия, уголовное производство
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