В Харькове возле автомойки взорвалась граната

В ночь на 26 июля в Харькове произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж на своей странице в Facebook.
По его словам, в результате взрыва разбиты окна и поврежден фасад здания, а перед автомойкой в земле образовалась воронка.
"Взрывотехническим управлением оперативно и четко установлено, что ночью произошел взрыв ручной гранаты РГД-5", – заявил Чиж.
По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Информации о пострадавших в результате взрыва нет.