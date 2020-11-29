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КИЕВ

Под офисом "Нацкорпуса" взорвали гранату. В партии обвинили в этом Киву, назвав его "вооруженной обезьяной"

Под офисом партии "Национальный корпус" ночью 29 ноября взорвалась граната. Лидер центрального штаба партии Максим Жорин считает, что к этому причастен нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

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По данным полиции, под офисом взорвалась, вероятно, граната
По данным полиции, под офисом взорвалась, вероятно, граната
Фото: depositphotos.com

В Киеве в ночь на 29 ноября произошел взрыв возле офиса одной из политических партий, сообщила полиция города Киева. Лидер центрального штаба "Национального корпуса" Максим Жорин в Telegram сообщил, что взрыв случился возле офиса его политсилы.

По данным полиции, под офисом взорвалась, вероятно, граната. Пострадавших нет, в результате взрыва частично повреждены забор и двери дома. Правоохранители начали два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Жорин отметил, что взрыв случился около 2.00, на тот момент в офисе никого не было. Он считает, что инцидент случился из-за вчерашней акции "Нацкорпуса" под российским посольством в Киеве – в День памяти Голодомора они принесли под здание металлические кресты и баннеры с надписями "Убивали тогда. Убивают сейчас".

"Мы не раз предупреждали, что [нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива и его подопечный [куратор движения "Патриоты – За жизнь" Олег] Ширяев – шавки российского агента [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука – имеют целые склады с оружием. Как видите, они уже перешли к активным действиям. Вооруженные обезьяны – очень опасная история! Такие гранаты они могут бросать не только в наши офисы, а где угодно", – написал он.

Жорин также опубликовал видео с камер наблюдения из-под офиса партии – на нем видно, как от места происшествия после взрыва уезжает неизвестный мужчина на велосипеде.

Аналогичный инцидент со взрывом под офисом "Нацкорпуса" случился 25 октября, тогда в результате инцидента тоже не было пострадавших.

Теги: Киев, Виктор Медведчук, взрыв, Илья Кива, Национальный корпус, Олег Ширяев, ОПЗЖ
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