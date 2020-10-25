В Киеве возле офиса "Нацкорпуса" взорвали гранату

Неизвестный бросил гранату в киевский офис партии "Национальный корпус", никто не пострадал.

В Оболонском районе Киева возле офиса на улице Зои Гайдай прозвучал взрыв. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По данным правоохранителей, неизвестный бросил предмет, предположительно гранату, который взорвался у офисного помещения. Оперативный дежурный направил на место следственно-оперативную группу районного управления полиции, взрывотехников и кинологов.

В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома.

В пресс-службе киевской ячейки партии "Национальный корпус" в Telegram сообщили, что взрыв случился возле их офиса.

"Кто бросал и что хотели, непонятно. Полиция до сих пор работает на месте, и вскоре будет видео с камер наблюдения. Ждем соответствующую реакцию СБУ и других правоохранительных органов", – отметили в партии.