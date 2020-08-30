Нацкорпус будет добиваться перевода дела задержанных за нападение на титушек Кивы в Киев – Билецкий

Надеяться на объективность харьковских судов по делу о нападении на "Патриотов – За жизнь" нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы не приходится, заявил глава партии "национальный корпус" Андрей Билецкий.

Билецкий: Убежден, что за месяц апелляционных дел мы вытащим ребят из СИЗО, а затем разобьем это дело полностью Фото: nationalcorps.org

Адвокаты задержанных по подозрению в нападении на представителей организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы будут требовать перевода дела в Киев. О таком решении лидер Азовского движения и партии “Национальный Корпус” Андрей Билецкий сообщил под Киевским районным судом Харькова, пишет Telegram-канал "Нацкорпуса".

Суд избирает меру пресечения активистам, которые на трассе Киев-Харьков вступили в конфликт с представителями “Патриотов – за жизнь”. Девять подозреваемых уже отправили под стражу до 25 октября.

“Мы переведем это дело в Киев, и я убежден, что за месяц апелляционных дел мы вытащим ребят из СИЗО, а затем разобьем это дело полностью”, – заявил Билецкий в своем Telegram.

Политик добавил, что основанием требовать перевода дела в Киев является "откровенная пророссийская позиция харьковских правоохранительных органов и чиновников". Он подчеркнул, что при таких условиях надеяться на объективность судей не приходится.

“Здесь, похоже, радуются появлению парамилитарных боевых отрядов ватников в Украине. Таких же ватников, как были “оплотовцы”, которые воевали за так называемые Л/ДНР. Это обычная пятая колонна – те, кто всегда бьют наиболее подло в спину. Здесь не видят стрельбы ватников, нападений на проукраинских активистов, которые происходят в Донецкой области, в Мариуполе. Они видят то, на что они заточены – на настоящих украинских патриотов, “радикалов”. Если нам нужно быть радикалами ради Украины, то значит так тому и быть”, – подчеркнул Билецкий.

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он заявлял о погибших и похищенном человеке, а затем опроверг свои слова о жертвах, уточнив, что речь идет о четырех пострадавших. По утверждению нардепа, нападающими были члены "Национального корпуса" и полка "Азов".

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Вскоре после инцидента 14 нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области. Это жители Днепра в возрасте от 18 до 33 лет. Им объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

По информации полиции, к нападению также причастны еще 35 человек из Харькова, Днепра и Полтавы. Часть из них также задержали.