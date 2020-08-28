Полиция расследует обстрел автобуса в Харьковской области по двум статьям

В полиции сообщили, что расследуют обстрел автобуса с членами организации "Патриоты – За жизнь" в Харьковской области как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц.

Полиция Харьковской области открыла два уголовных производства после обстрела неизвестными автобуса в районе Люботина Харьковской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент квалифицировали по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 15 п. 1, 7, 12 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, которое совершено по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит задержанным по этим статьям, – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

В результате инцидента в больницу доставлены четыре человека: один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие – различные ранения от резиновых пуль, отметили в полиции.

27 августа нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он заявил, что одного человека похитили. По словам нардепа, нападающими были члены "Национального корпуса" и полка "Азов".

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Вскоре после инцидента 14 нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области.