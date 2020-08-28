ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция расследует обстрел автобуса в Харьковской области по двум статьям

В полиции сообщили, что расследуют обстрел автобуса с членами организации "Патриоты – За жизнь" в Харьковской области как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В полиции уточнили число пострадавших в результате обстрела
В полиции уточнили число пострадавших в результате обстрела
Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция Харьковской области открыла два уголовных производства после обстрела неизвестными автобуса в районе Люботина Харьковской области, сообщила пресс-служба ведомства. 

Инцидент квалифицировали по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 15 п. 1, 7, 12 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, которое совершено по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит задержанным по этим статьям, – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

В результате инцидента в больницу доставлены четыре человека: один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие – различные ранения от резиновых пуль, отметили в полиции.

27 августа нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он заявил, что одного человека похитили. По словам нардепа, нападающими были члены "Национального корпуса" и полка "Азов".

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Вскоре после инцидента 14 нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области.

Теги: Харьков, полиция, покушение, автобус, хулиганство, обстрелы, Люботин, уголовное производство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мама всплакнет, папа будет гордиться". В Киеве открыли именную звезду Ризатдиновой
"Мама всплакнет, папа будет гордиться". В Киеве открыли именную звезду Ризатдиновой
"Отдаваться на полную душой и телом". Винник показал тренировку с Шоптенко
"Отдаваться на полную – душой и телом". Винник показал тренировку с Шоптенко
"Здоровый брак в прямом и переносном смысле". Грэм занялась парной йогой с мужем
"Здоровый брак в прямом и переносном смысле". Грэм занялась парной йогой с мужем
  Smile. Кэти Перри выпустила клип о домашней рутине. Видео
  Smile. Кэти Перри выпустила клип о домашней рутине. Видео
Кравец, заболевшая СOVID-19, рассказала о самочувствии
Кравец, заболевшая СOVID-19, рассказала о самочувствии
Кекелия стала ведущей программы на "1+1" вместо Tayanna
Кекелия стала ведущей программы на "1+1" вместо Tayanna
"Пример молодым". 66-летняя Вайкуле занялась бобслеем
"Пример молодым". 66-летняя Вайкуле занялась бобслеем
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
Хопкинс показал, как выглядит спустя 170 дней карантина
Хопкинс показал, как выглядит спустя 170 дней карантина
  "Суть". Экс-жена Бардаша из "Грибов" презентовала ролик. Видео
  "Суть". Экс-жена Бардаша из "Грибов" презентовала ролик. Видео
Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал двухлетнего сына
Лидер "БеZ обмежень" Танчинец показал двухлетнего сына
"Лида выглядит лет на 40", "Мама моложе дочери". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочкой
"Лида выглядит лет на 40", "Мама моложе дочери". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочкой
Питт был замечен на частном самолете в компании немецкой модели – СМИ
Питт был замечен на частном самолете в компании немецкой модели – СМИ
"Пикантно". Жена Бибера на камеру выставила ягодицы в высоких плавках
"Пикантно". Жена Бибера на камеру выставила ягодицы в высоких плавках
  Бебешко показал брата – известного в 90-е годы артиста Левка Дурка
  Бебешко показал брата – известного в 90-е годы артиста Левка Дурка
"Смешные куклы". Мадонна отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек с бойфрендом и старшими приемными детьми
"Смешные куклы". Мадонна отпраздновала день рождения дочерей-двойняшек с бойфрендом и старшими приемными детьми
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Кукла!". 40-летняя Куриленко засветила фигуру в купальнике
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились коронавирусом
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках
"Хищное поведение". Кортни Кардашян с подругой устроили фотосет в купальниках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS