В "Нацкорпусе" отвергают причастность к обстрелу сторонников Кивы и призывают задержать самого нардепа

Представители "Национального корпуса" призвали полицию задержать нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не причастны к обстрелу автобуса с членами организации "Патриоты – За жизнь", лидером которой является нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, на трассе Киев – Харьков. Об этом "Нацкорпус" сообщил в Telegram.

"Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива является психически нездоровой лицом с диагнозом "психопат", который не остановится ни перед чем для достижения своих преступных целей. Это было понятно с первых заявлений и действий Кивы относительно организованной преступной группировки "Патриоты – За жизнь", которую он использует как пушечное мясо", – говорится в сообщении.

Представители "Нацкорпуса" отмечают, что давно предупреждали: "Действия психопата Кивы могут привести к человеческим жертвам".

"Мы призываем правоохранительные органы немедленно задержать Илью Киву и расследовать его причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков", – отметили в "Нацкорпусе".

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он сообщал, что одного человека похитили. По его словам, нападающими были члены "Национального корпуса" и полка "Азов".

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".