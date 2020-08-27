Обстрел соратников Кивы. Полиция опровергает информацию о похищении человека

В результате обстрела микроавтобуса с членами организации "Патриоты – За жизнь", лидером которой является нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, пострадали двое людей сообщили в полиции Харьковской области.

В Харьковской области результате обстрела микроавтобуса с членами организации "Патриоты – За жизнь", лидером которой является нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, пострадали двое человек, полиция ввела операцию "Сирена". Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В полиции отметили, что вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители организации "Патриоты – За жизнь", и заставили его остановиться. После этого из автомобиля "Мицубиси" вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.

"В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники нет. Розыск злоумышленников осуществляется по специальной полицейской операцией "Сирена", – отметили в полиции.

Правоохранители открыли производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он сообщал, что одного человека похитили. По его словам, нападающими были члены Национального корпуса и "Азова".