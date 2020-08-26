В центре Киева произошла перестрелка между активистами "Нацкорпуса" и сторонниками Кивы

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", лидер организации "Патриоты – за жизнь" Илья Кива рассказал, как на членов его организации напали активисты "Национального корпуса" и хотели украсть регионального руководителя Олега Ширяева.

В центре Киева на бульваре Дружбы Народов 25 августа произошел конфликт со стрельбой между активистами "Национального корпуса" и членами организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы. Об этом Кива сообщил в эфире телеканала ZIK.

По версии Кивы, представители "Нацкорпуса" напали первыми. Он заявил, что активисты "Нацкорпуса" и ветераны полка "Азов" совершили "подлое нападение" на членов организации "Патриоты – за жизнь".

"15 человек пытались украсть регионального руководителя Олега Ширяева. И данная провокация у них провалилась. Они думают, что подобными действиями вселят в нас страх", – отметил он.

Ширяев, выступивший в эфире после Кивы, сказал, что в него стреляли и хотели убить. Он назвал некоторые имена нападавших и подчеркнул, что будет бороться с ними "в букве закона".

В "Национальном корпусе" утверждают обратное. В штабе "Нацкорпуса" рассказали изданию "Обозреватель", что на ветеранов полка "Азов" пытались напасть "боевики из силовых отрядов Ильи Кивы во главе с Ширяевым".

"Они были хорошо вооружены, но уже на самом старте потерпели позорное поражение. В результате сами же и получили по голове, убежали и спрятались. Бежали так быстро, что в процессе теряли оружие, а также двух людей, которых сами азовцы благополучно задержали и передали правоохранительным органам", – цитирует издание источник в штабе "Нацкорпуса".

В "Нацкорпусе" уточнили, что Олег Ширяев начал стрельбу из травматического оружия.

По информации издания "Обозреватель", полиция при осмотре места происшествия отстрелянных гильз не нашла. Участников инцидента доставили в Печерский райотдел полиции. Конфликт, по словам источника в полиции, возник из-за парковки автомобиля.