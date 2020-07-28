Кива заработал более 1 млн грн на аренде жмыховой ямы – "Наші гроші"

В декларации нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы указано, что он получил более 1,2 млн от предоставления имущества в аренду. Как выяснили журналисты проекта "Наші гроші", речь идет о жмыховой яме в Полтавской области, а фирма, указанная в декларации, может быть фиктивной.

Яма, за аренду которой Кива получил 1,2 млн грн, давно заброшена Скриншот: BIHUS info / YouTube

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива указал в декларации получение дохода от сдачи имущества в аренду компании "Сиквел"; по информации проекта "Наші гроші", речь идет о жмыховой яме площадью 400 м².

Такие ямы используют для отходов при производстве сахара из свеклы. Кива заявил, что заработал за год 1 242 236 грн.

Как убедились журналисты проекта, яма Кивы не используется и давно поросла бурьяном.

Представитель компании "Сиквел" назвала причину аренды "коммерческой тайной". Эта фирма фигурирует в одном из уголовных производств как фиктивная, отмечают журналисты-расследователи.

По их сведениям, Кива продал яму, за какую сумму – неизвестно. Покупателем стала фирма "Укрсвязьмонтаж", в которой политик когда-то был директором и главным бухгалтером.

В комментарии программе нардеп заявил, что никому не продавал яму. "Может, кто-то рейдернул ее? В нашей стране все может быть", – предположил Кива.