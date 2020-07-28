Кива заработал более 1 млн грн на аренде жмыховой ямы – "Наші гроші"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива указал в декларации получение дохода от сдачи имущества в аренду компании "Сиквел"; по информации проекта "Наші гроші", речь идет о жмыховой яме площадью 400 м².
Такие ямы используют для отходов при производстве сахара из свеклы. Кива заявил, что заработал за год 1 242 236 грн.
Как убедились журналисты проекта, яма Кивы не используется и давно поросла бурьяном.
Представитель компании "Сиквел" назвала причину аренды "коммерческой тайной". Эта фирма фигурирует в одном из уголовных производств как фиктивная, отмечают журналисты-расследователи.
По их сведениям, Кива продал яму, за какую сумму – неизвестно. Покупателем стала фирма "Укрсвязьмонтаж", в которой политик когда-то был директором и главным бухгалтером.
В комментарии программе нардеп заявил, что никому не продавал яму. "Может, кто-то рейдернул ее? В нашей стране все может быть", – предположил Кива.