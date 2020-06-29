В Харькове мужчина неделю прятал тела родителей в квартире, а потом попытался покончить с собой

Житель многоэтажки на улице Зерновой в Харькове попытался покончить с собой, порезав руки и выпив краску.

В Харькове мужчина неделю прятал в квартире тела умерших родителей. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Вечером 28 июня в полицию Харькова поступило обращение от жителя многоэтажки на улице Зерновой. По его словам, к нему зашел сосед и сообщил, что его родители умерли неделю назад и их тела до сих пор находятся в квартире. Мужчина также заявил, что намерен покончить жизнь самоубийством.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки. Ему вызвали скорую. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода. Мужчина пояснил, что выпил краску и настойку валерианы. В настоящее время он госпитализирован.

По словам 56-летнего мужчины, его родители умерли 18 июня. Сын присыпал тела солью, чтобы не было запаха. Полицейские при осмотре места происшествия обнаружили тела 83-летнего мужчины и 82-летней женщины.