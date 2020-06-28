В Глазго произошло второе за три дня нападение с ножом, есть погибший

Полиция шотландского Глазго не связывает нападение с ножом 28 июня с похожим инцидентом, который произошел в городе 26 июня.

Полиция утверждает, что широкой общественности угрозы не было Фото: ЕРА (архив)

28 июня в шотландском городе Глазго в результате нападения с использованием ножа погиб мужчина. Об этом сообщает местный телеканал STV News.

Нападение произошло в центральной части города на улице Аргайл. Место происшествия было оцеплено полицией.

Инспектор полиции Гарет Гриффитс объяснил, что нападение было целенаправленным и не несло угрозы для широкой общественности.

Что произошло с нападавшим, телеканал не уточняет.

По данным полиции, произошедшее не связано с нападением 26 июня. Тогда в Глазго на прохожих с ножом напал мужчина. Прежде чем его застрелили сотрудники спецназа, он ранил шесть человек, в том числе полицейского. Власти говорят, что нападавший – 28-летний уроженец Судана, отмечает ВВС.