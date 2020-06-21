Нападение с ножом в британском Рединге признали терактом

25-летний выходец из Ливии, который убил ножом трех жителей Рединга, находился в поле зрения спецслужб, сообщают британские медиа. Полиция расследует нападение как теракт, злоумышленник задержан.

Нападение вооруженного ножом мужчины на отдыхавших в парке британского города Рединг признано террористическим актом. Об этом 21 июня сообщила полиция долины Темзы.

Расследование передано контртеррористическому подразделению. Нападавший находится под стражей.

Полиция просит очевидцев события поделиться видеозаписями инцидента.

Как рассказал заместитель комиссара Нил Басу, у следствия пока нет оснований полагать, что у подозреваемого в терроризме были сообщники, пишет The Guardian.

Источники издания назвали имя задержанного – Хаири Саадалла, 25-летний выходец из Ливии. Вечером 20 июня он внезапно начал наносить людям в парке удары ножом, три человека погибли, трое были ранены.

Собеседники газеты утверждают, что в 2019 году Саадалла попадал в поле зрения контрразведки MI5, однако ее сотрудники не усмотрели непосредственной угрозы от него. В то же время в спецслужбах считали, что у ливийца есть проблемы с психическим здоровьем.