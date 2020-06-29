Во Львове группа пьяных людей напала на медиков скорой помощи

Во Львове семь мужчин и женщин в возрасте от 18 до 29 лет вызвали "скорую", после чего стали оскорблять прибывших медиков, угрожали, раскачивали машину и повредили сумку с медикаментами.

Во Львове в ночь на 28 июня группа людей в состоянии алкогольного опьянения напала на бригаду скорой помощи, которая прибыла на вызов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Инцидент произошел во Франковском районе по улице Княгини Ольги.

Семь мужчин и женщин в возрасте от 18 до 29 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неадекватно вели себя и нецензурно ругались. Во время конфликта они повредили ящик с медикаментами и разбили емкости с лекарствами, отметили в полиции.

Правоохранители составили протоколы по факту мелкого хулиганства на двух из них, еще на четверых – за распитие алкогольных напитков в запрещенных местах, и на одного человека – за ложный вызов скорой помощи.

Фельдшер скорой Вера Олексив на своей странице в Facebook рассказала о происшествии. По ее словам, пьяные молодые люди вызвали "скорую" потому что один из них решил, что сломал ногу. В результате они стали оскорблять прибывших медиков, угрожали, плевали, раскачивали машину, из-за чего "скорая" зацепила рядом стоящее авто. Женщина обвинила полицию в бездействии.