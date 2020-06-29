Жена депутата Николаевской области погибла после выстрела в голову

Сегодня утром в полицию Николаевской области поступило сообщение от 34-летнего депутата областного совета о том, что его жена из травматического оружия выстрелила себе в голову. По данным СМИ, этим депутатом является Игорь Ивануна.

Установлено, что 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия Фото: depositphotos.com

В Николаеве жена депутата областного совета выстрелила себе в голову, правоохранители устанавливают обстоятельства гибели женщины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.

"Сегодня, 29 июня, около 10.00 утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия нанесла себе ранение в голову", – говорится в сообщении.

Установлено, что 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в помещении.

"Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", – добавили в полиции.

Фамилию депутата в ведомстве не называют, однако издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на собственные источники сообщает, что самоубийство совершила жена депутата Игоря Ивануны, который представляет партию "Батьківщина".