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ПРОИСШЕСТВИЯ

Жена депутата Николаевской области погибла после выстрела в голову

Сегодня утром в полицию Николаевской области поступило сообщение от 34-летнего депутата областного совета о том, что его жена из травматического оружия выстрелила себе в голову. По данным СМИ, этим депутатом является Игорь Ивануна.

Установлено, что 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия
Установлено, что 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия
Фото: depositphotos.com

В Николаеве жена депутата областного совета выстрелила себе в голову, правоохранители устанавливают обстоятельства гибели женщины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.

"Сегодня, 29 июня, около 10.00 утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия нанесла себе ранение в голову", – говорится в сообщении. 

Установлено, что 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в помещении. 

"Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", – добавили в полиции. 

Фамилию депутата в ведомстве не называют, однако издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на собственные источники сообщает, что самоубийство совершила жена депутата Игоря Ивануны, который представляет партию "Батьківщина".

Теги: оружие, Николаев, убийство, полиция, правоохранители, расследование
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