В полиции рассказали подробности о подозреваемых в обстреле соратников Кивы под Харьковом

По информации полиции, по подозрению в нападении на микроавтобус с членами организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы задержаны 14 жителей Днепра. Кроме того, правоохранители установили, что к преступлению причастны еще 35 человек из Харькова, Днепра и Полтавы.

В результате нападения на микроавтобус с членами организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы травмы получили четыре человека. По подозрению в причастности к преступлению задержаны 14 человек. Об этом на брифинге 28 августа сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

В полиции установили, что инцидент произошел 27 августа около 19.10 вблизи города Люботин Харьковской области. Группа лиц автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились 20 человек, и заставили его остановиться. После этого из Mitsubishi вышла группа людей, которые порезали шины, разбили камнями стекло в микроавтобусе и обстреляли его пассажиров из травматического оружия.

"В результате происшествия в больницу доставили четырех пострадавших. У 35-летнего харьковчанина медики констатировали сотрясение головного мозга, у мужчин 52 и 38 лет – огнестрельное ранение плеча, 36-летний пострадавший получил огнестрельное ранение ноги", – сообщили в полиции.

В тот же вечер правоохранители задержали 14 подозреваемых в нападении – это жители Днепра в возрасте от 18 до 33 лет. Им объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

По информации полиции, к нападению также причастны еще 35 человек из Харькова, Днепра и Полтавы. "На данный момент пятеро из них доставлены в следственные органы Харьковской области для предоставления объяснений. Мы уже имеем подробную информацию об автомобилях, на которых передвигались данные лица, сейчас отрабатываем их связи, круг знакомых и род занятий", – заявил начальник управления Валерий Сокуренко.

Полиция намерена ходатайствовать о взятии подозреваемых под стражу. Санкции по объявленным подозрениям предусматривают до 15 лет тюремного заключения до пожизненного лишения свободы.

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он заявлял о погибших и похищенном человеке, а затем опроверг свои слова о жертвах, уточнив, что речь идет о четырех пострадавших. По утверждению нардепа, нападающими были члены "Национального корпуса" и полка "Азов".

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Вскоре после инцидента 14 нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области.

Это уже второй за неделю инцидент при участии членов данной организации. 25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы Народов 25 августа у них и активистов "Национального корпуса" произошел конфликт со стрельбой.