ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В полиции рассказали подробности о подозреваемых в обстреле соратников Кивы под Харьковом

По информации полиции, по подозрению в нападении на микроавтобус с членами организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы задержаны 14 жителей Днепра. Кроме того, правоохранители установили, что к преступлению причастны еще 35 человек из Харькова, Днепра и Полтавы.

Подозреваемые обстреляли автобус с соратниками Кивы из травматического оружия
Подозреваемые обстреляли автобус с соратниками Кивы из травматического оружия
Фото: hk.npu.gov.ua

В результате нападения на микроавтобус с членами организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы травмы получили четыре человека. По подозрению в причастности к преступлению задержаны 14 человек. Об этом на брифинге 28 августа сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

В полиции установили, что инцидент произошел 27 августа около 19.10 вблизи города Люботин Харьковской области. Группа лиц автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились 20 человек, и заставили его остановиться. После этого из Mitsubishi вышла группа людей, которые порезали шины, разбили камнями стекло в микроавтобусе и обстреляли его пассажиров из травматического оружия.

"В результате происшествия в больницу доставили четырех пострадавших. У 35-летнего харьковчанина медики констатировали сотрясение головного мозга, у мужчин 52 и 38 лет – огнестрельное ранение плеча, 36-летний пострадавший получил огнестрельное ранение ноги", – сообщили в полиции.

В тот же вечер правоохранители задержали 14 подозреваемых в нападении – это жители Днепра в возрасте от 18 до 33 лет. Им объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

По информации полиции, к нападению также причастны еще 35 человек из Харькова, Днепра и Полтавы. "На данный момент пятеро из них доставлены в следственные органы Харьковской области для предоставления объяснений. Мы уже имеем подробную информацию об автомобилях, на которых передвигались данные лица, сейчас отрабатываем их связи, круг знакомых и род занятий", – заявил начальник управления Валерий Сокуренко.

Полиция намерена ходатайствовать о взятии подозреваемых под стражу. Санкции по объявленным подозрениям предусматривают до 15 лет тюремного заключения до пожизненного лишения свободы.

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он заявлял о погибших и похищенном человеке, а затем опроверг свои слова о жертвах, уточнив, что речь идет о четырех пострадавших. По утверждению нардепа, нападающими были члены "Национального корпуса" и полка "Азов".

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Вскоре после инцидента 14 нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области.

Это уже второй за неделю инцидент при участии членов данной организации. 25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы Народов 25 августа у них и активистов "Национального корпуса" произошел конфликт со стрельбой.

Теги: Харьков, убийство, стрельба, полк Азов, хулиганство, Илья Кива, Люботин, Национальный корпус, Нацполиция, Валерий Сокуренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
Жена Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" трогательно поздравила мужа с днем рождения
Жена Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" трогательно поздравила мужа с днем рождения
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
"Красивая, даже сонная и без макияжа", "Патлаточка". Каменских показала, как выглядит после пробуждения
Экс-супруг Меган Маркл впервые стал отцом
Экс-супруг Меган Маркл впервые стал отцом
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
"Сладулька!", "Солнышко!". Дочь Добкина показала поцелуй с сыном
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Стоун на фото с обезьяной сравнили с Мадонной
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
"По тебе будут скучать". Умер соавтор "Скуби-Ду" Руби
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
"Ариэль". Жена Роналду в стрингах поплавала под водой
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
Литвинова показала Земфиру без белья в ее день рождения
"Надюха звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Надюха – звезда садо-мазо". Дорофеева снялась в дерзком образе
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
"Я свободна, словно птица в небесах". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о женихе. Видео
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Дочь Федосеевой-Шукшиной прокомментировала интимные отношения матери с Алибасовым
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
Михалок с голым торсом показал бицепсы, сообщив свой вес
"Лида выглядит лет на 40", "Мама моложе дочери". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочкой
"Лида выглядит лет на 40", "Мама моложе дочери". Подписчики Глюк'oZы прокомментировали ее фото со 13-летней дочкой
"Глаза мамины, но что-то, конечно, и от папы", "На папу похожа". Муж Собчак показал дочь
"Глаза мамины, но что-то, конечно, и от папы", "На папу похожа". Муж Собчак показал дочь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS