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ПОЛИТИКА

В шести городах Украины прошли митинги в поддержку задержанных за нападение на “Патриотов – За жизнь”

На протесты вышли активисты во Львове, Луцке, Виннице, Харькове, Житомире и Киеве.

 
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Акции прошли под лозунгом "Защита Украины не преступление"
Акции прошли под лозунгом "Защита Украины – не преступление"
Фото: Національний Корпус / Telegram

29 августа в шести городах Украины прошли акции в поддержку людей, вступивших в конфликт с членами организации “Патриоты – За жизнь” нардепа от "Оппозиционной платформы  – За жизнь" Ильи Кивы. Акции прошли под лозунгом "Защита Украины – не преступление", сообщается в Telegram-канале партии “Национальный корпус".

“Защита Украины – не преступление, а долг каждого гражданина! Именно с такими лозунгами сегодня проходят акции в нескольких городах Украины: Львове, Луцке, Виннице, Харькове, Житомире, Киеве. В День памяти защитников Украины в Харькове судят патриотов за противостояние людям [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука, которых финансируют за деньги Кремля. Каждый украинец понимает, если их не остановить сегодня, то завтра их деятельность, подкрепленная бешеной поддержкой ватных медиа, обернется попытками создать новые Одесскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепровскую “народные республики”, массовыми жертвами и фактическим уничтожением украинского государства”, – сказано в заявлении.

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он заявлял о погибших и похищенном человеке, а затем опроверг свои слова о жертвах, уточнив, что речь идет о четырех пострадавших. По утверждению нардепа, нападающими были члены "Национального корпуса" и полка "Азов".

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Вскоре после инцидента 14 нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области.

Теги: Харьков, Илья Кива, Национальный корпус, ОПЗЖ, Патриоты – За жизнь
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