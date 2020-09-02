"Нацкорпус": Во всех крупных городах страны пройдет акция в поддержку харьковских патриотов "Защита Украины – не преступление"

Кроме Киева, акции пройдут еще в 21 городе, среди них: Харьков, Черкассы, Винница, Житомир, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Полтава, Одесса, Ровно и другие.

В четверг, 3 августа, во всех крупных городах Украины пройдет акция в поддержку харьковских патриотов под названием "Защита Украины – не преступление". В Киеве протесты начнутся в 12.00. Об этом сообщается на официальном сайте партии "Национальный корпус".

Партийцы отметили, что защищать патриотов необходимо от нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Ильи Кивы.

"3 сентября в 12.00 в Киеве состоится акция в поддержку харьковских патриотов, вставших на защиту Украины против пророссийских банд Медведчука – Кивы. Приглашаем все патриотические организации, ветеранские сообщества и неравнодушных граждан присоединиться к акции без политических флагов", – говорится на сайте политической силы.

Кроме Киева, акции пройдут еще в 21 городе, среди них: Харьков, Черкассы, Винница, Житомир, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Полтава, Одесса, Ровно и другие.

Поддержали акцию “Движение сопротивления капитуляции”, “Движение ветеранов Украины”, “Демократический Топор” и футбольные фанаты “Днепра”, “Динамо” и “Шахтера”.

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он заявлял о погибших и похищенном человеке, а затем опроверг свои слова о жертвах, уточнив, что речь идет о четырех пострадавших. По утверждению нардепа, нападающими были члены "Национального корпуса" и полка "Азов".

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Вскоре после инцидента 14 нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области. Это жители Днепра в возрасте от 18 до 33 лет. Им объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

По информации полиции, к нападению также причастны еще 35 человек из Харькова, Днепра и Полтавы. Часть из них также задержали.

Киевский райсуд Харькова отправил 16 подозреваемых в нападении на членов организации "Патриоты – За жизнь" под стражу без альтернативы залога.