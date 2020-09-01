"Будем отстаивать патриотов, над которыми устроили судилище". Ультрас поддержали задержанных за нападение на соратников Кивы

Фанаты трех украинских футбольных клубов присоединились к акции в поддержку подозреваемых в нападении на автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь", которой руководит нардеп от "оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

Фанаты трех украинских футбольных клубов – “Динамо”, “Шахтера” и “Днепра” – выразили поддержку задержанным 27 августа из-за конфликта с членами организации нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы "Патриоты – За жизнь". Об этом сообщила партия "Национальный корпус" в своем Telegram-канале.

“Футбольные фанаты всегда быстрее продажных правоохранителей и политиков чувствуют опасность для государства, и, соответственно, быстрее реагируют. Нельзя повторять сценарии 2014 года. Слишком дорога цена бездействия. Нужно бороться за ребят, которые противостоят пророссийской болезни”, – сказано на официальной Facebook-странице донецких футбольных фанатов.

Днепровские ультрас назвали “судилищем” действия правоохранительных органов.

“Бороться с несправедливостью продажной судебной и правоохранительной системы – для нас не впервые. Мы будем отстаивать наших друзей, патриотов, над которыми устроили судилище на радость поклонникам России. Нас не запугать ментами и тюрьмой”, – отмечают днепровские фанаты в Telegram.

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он заявлял о погибших и похищенном человеке, а затем опроверг свои слова о жертвах, уточнив, что речь идет о четырех пострадавших. По утверждению нардепа, нападающими были члены "Национального корпуса" и полка "Азов".

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Вскоре после инцидента 14 нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области. Это жители Днепра в возрасте от 18 до 33 лет. Им объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

По информации полиции, к нападению также причастны еще 35 человек из Харькова, Днепра и Полтавы. Часть из них также задержали.

Киевский райсуд Харькова отправил 16 подозреваемых в нападении на членов организации "Патриоты – За жизнь" под стражу без альтернативы залога.