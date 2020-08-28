Рабинович назвал обстрел автобуса под Люботином "объявлением войны"

Обстрел микроавтобуса с представителями общественной организации "Патриоты – За жизнь" в Харьковской области – это "война, объявленная бандитами всему украинскому народу", считает народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович назвал террористическим актом обстрел микроавтобуса с представителями общественной организации "Патриоты – За жизнь" возле города Люботин Харьковской области 27 августа. Мнение Рабиновича приводится на сайте политсилы.

"Подавляющее большинство украинцев говорят, что война где-то далеко. Но, как оказалось, она уже рядом – ужас уже пришел в наши города: среди бела дня на центральных трассах Украины людей расстреливают только потому, что они не поддерживают власть… Перейден Рубикон, и внутри страны началась война, объявленная бандитами всему украинскому народу", – отметил Рабинович.

Политик потребовал от полиции немедленно установить и задержать виновников нападения на представителей движения "Патриоты – За жизнь".

"Что это такое, когда в европейской стране на центральной трассе убивают и похищают людей? И все руководство Украины еще не поседело?! Это страна, где все президенты, – теперь все будут убивать?" – спросил он.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива 27 августа сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он заявил, что одного человека похитили. По словам нардепа, нападающими были члены "Национального корпуса" и полка "Азов". В результате инцидента трех раненых членов организации "Патриоты – За жизнь" доставили в городскую больницу скорой и неотложной помощи.

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Вскоре после инцидента 14 нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил о максимально быстром расследовании стрельбы по автобусу с членами организации "Патриоты – За жизнь".

Это уже второй за неделю инцидент при участии членов данной организации. 25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы Народов 25 августа у них и активистов "Национального корпуса" произошел конфликт со стрельбой.