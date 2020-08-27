Обстрел соратников Кивы. Трое раненых находятся в "неотложке"

27 августа в Харьковской области обстреляли микроавтобус с членами организации "Патриоты – За жизнь", лидером которой является нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива. Трое раненых мужчин находятся на операции в больнице.

Трех членов организации "Патриоты – За жизнь", лидером которой является нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, раненных во время стрельбы в Харьковской области, доставили в городскую больницу скорой и неотложной помощи. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в Харьковском горсовете.

"В "неотложке" трое пострадавших (мужчины), все – в операционных. Время окончания операций врачи не прогнозируют", – сообщили в пресс-службе.

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он сообщал, что одного человека похитили. По его словам, нападающими были члены "Национального корпуса" и полка "Азов".

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не причастны к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Вскоре после инцидента злоумышленников задержали в Красноградском районе Харьковской области. Всего задержали 14 человек.