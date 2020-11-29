В столице Сомали прогремел взрыв в кафе. Погибло шесть человек

Теракт произошел в кафе-мороженом Gelato Divino, расположенном в центре столицы Сомали города Могадишо после неожиданного визита исполняющего обязанности министра обороны США Кристофера Миллера.

В столице Сомали Могадишо 27 ноября террорист-смертник взорвал бомбу в кафе-мороженом Gelato Divino. Погибло шесть человек, еще 10 получили ранения, пишет Al Jazeera 27 ноября со ссылкой на старшего офицера полиции Мохаммада Дахира.

Полицейский уточнил, что число погибших может возрасти, поскольку в близлежащие больницы доставили нескольких тяжелораненых.

Ресторан расположен в самом центре Могадишо, недалеко от международного аэропорта.

По информации Voice of America, взрыв произошел через несколько часов после того, как исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер неожиданно прибыл в столицу Сомали. Издание со ссылкой на SITE Intelligence Group сообщает, что ответственность за нападение взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" экстремистская группировка "Аш-Шабаб".

Визит Миллера в Могадишо произошел после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп планирует вывести большую часть из 750 американских военнослужащих из Сомали. Американские военные находятся в Могадишо, чтобы обучать и поддерживать местную армию.

Премьер-министр Сомали Мохаммад Хуссейн Робле выразил в Twitter 27 ноября соболезнования семьям погибших и призвал сомалийцев объединиться в борьбе с терроризмом

Waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa ehelada dadkii ku dhintay qaraxii argagixisadu caawa la eegteen maqaaxi ay dad shacab ahi ku sugnaayeen magaalada Muqdisho. Eebbe ha u naxariisto inta dhimatay, dhaawacyadana Allaha bogsiiyo. Waa in aan u midownaa la dagaallanka argagixisada. — Mohamed Hussein Roble (@MohamedHRoble) November 27, 2020

В субботу, 28 ноября, премьер поручил министру обороны и командующим вооруженных сил усилить меры безопасности в столице.