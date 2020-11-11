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В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием дипломатов Евросоюза, есть пострадавшие

В Саудовской Аравии во время церемонии на кладбище в Джидде, посвященной 102-летию окончания Первой мировой войны, во время взрыва пострадало четыре человека.

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На мероприятии присутствовали дипломаты из нескольких европейских стран
На мероприятии присутствовали дипломаты из нескольких европейских стран
Фото: BFMTV / Twitter

В Саудовской Аравии 11 ноября во время церемонии на кладбище в Джидде, посвященной 102-летию окончания Первой мировой войны, произошел взрыв. Об этом сообщает Al Jazeera.

По информации телеканала, на мероприятии присутствовали дипломаты из нескольких европейских стран.

Французская чиновница Надя Чаая, которая была на месте происшествия, сообщила BFM, что она услышала взрыв, когда генеральный консул Франции завершал речь.

"В тот момент мы ничего не поняли, но почувствовали себя мишенью. Мы увидели дым и, конечно же, были в панике. Больше всего мы боялись, что будет второй взрыв", – заявила женщина.

В BFM, ссылаясь на информацию чиновника из Греции, сообщили, что четыре человека получили легкие ранения, среди них один грек.

Теги: Греция, Франция, взрыв, Саудовская Аравия, Европа, пострадавшие, дипломаты, происшествия, Евросоюз
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