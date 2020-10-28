Взрыв на газораспределительной станции в Харьковской области. Некоторые пострадавшие в критическом и крайне тяжелом состоянии

В Харьков доставили шестерых пострадавших в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области, еще двоих госпитализировали в дергачевскую больницу.

Среди травмированных в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области двое людей в критическом состоянии, еще двое – в крайне тяжелом. Об этом 28 октября сообщило Общественное со ссылкой на пресс-секретаря Харьковского горсовета Ольгу Мирошниченко.

Она отметила, что в Харьков доставили шестерых пострадавших.

Спикер Харьковского облсовета Ксения Ярикова сообщила, что двоих пострадавших доставили в дергачевскую больницу.

Пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила, что пострадало восемь человек, двое погибло. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

Взрыв вызвал возгорание и частичное повреждение здания. В 13.30, по данным ГСЧС, пожар был ликвидирован.