В Харьковской области произошел взрыв на газораспределительной станции, есть жертвы

По данным полиции, в результате взрыва на газораспределительной станции в Харьковской области два человека погибли, еще девять получили ранения.



В Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа на территории газораспределительной станции. Об этом полиция области сообщила в Facebook.

Взрыв не вызвал возгорания, но стал причиной задымления на территории 200 м².

По данным полиции, в результате взрыва два человека погибли, еще девять получили ранения.

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии Общественному рассказал, что среди травмированных, предварительно, нет людей в тяжелом состоянии. Пострадавших везут в больницу неотложной помощи в Харьков и в город Дергачи.