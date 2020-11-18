В России в больнице для больных COVID-19 произошел взрыв

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что пациентов больницы в московском поселке Коммунарка переводят в более удаленные корпуса.

Во время взрыва в корпусе не было пациентов Скриншот: РБК / YouTube

В одном из корпусов больницы в московском поселке Коммунарка, где лечатся больные коронавирусной инфекцией COVID-19, разорвало кислородный трубопровод. Об этом 18 ноября сообщает агентство "Москва" в своем Telegram-канале.

По данным агентства, повреждена обшивка здания. В корпусе не было пациентов, персонал, по предварительной информации, не пострадал.

В пресс-службе московского департамента здравоохранения сообщили, что пациентов переводят в более удаленные корпуса, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизация кислородной линии.

В ведомстве отметили, что угрозы для пациентов и персонала столичной больницы нет. По их словам, пострадавших тоже нет.

По данным источника "Известий", в результате взрыва в Коммунарке пострадал один человек.

РБК на своем YouTube-канале опубликовало видео с места происшествия.

ВИДЕО

Видео: РБК / YouTube

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по количеству больных COVID-19. Ее опережают США, Индия Бразилия и Франция.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.