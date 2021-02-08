В МИД РФ запрет на вещание в Латвии телеканала "Россия-РТР" назвали политическим демаршем

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что власти Латвии хотят искоренить российские и русскоязычные СМИ, русский язык, "а также всякое инакомыслие".

Запрет на ретрансляцию российского телеканала "Россия-РТР" в Латвии спикер МИД РФ Мария Захарова 8 февраля назвала политическим демаршем, нарушающим международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова. Заявление опубликовал сайт министерства.

"Считаем выдвинутые медиарегулятором обвинения предвзятыми и политически ангажированными. На это, в частности, безошибочно указывает отсутствие аналогичной реакции латвийского медиарегулятора на не менее чувствительный контент, распространяемый западными информационными источниками", – отметила Захарова.

По ее словам, в Латвии стремятся искоренить "русскоязычные СМИ, русский язык, а также всякое инакомыслие".

МИД РФ призвал международные организации отреагировать на политику Латвии в области медиарегулирования.

О запрете ретрансляции "Россия-РТР" сегодня сообщил глава Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш. Телеканал попал под санкции из-за ток-шоу "60 минут".

В отношении канала была назначена проверка за выпуск программы, ведущая которой Ольга Скабеева, в частности, назвала Украину "террористическим государством", а пятого президента Украины Петра Порошенко – "террористом". Она также призывала ввести в Украину российские войска, которые и так действуют на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Решение латвийского регулятора приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стала речь о языке ненависти в отношении Украины", – заявил он.