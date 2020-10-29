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"Публично продвигает постулаты "русского мира". Глава украинской общины в Латвии лишена статуса зарубежного украинца

Посольство Украины в Латвии сообщило, что отметили, что руководителя украинской общины "Світанок" в латвийском городе Лиепая Лариса Давиденко "откровенно симпатизирует" пророссийским силам в Латвии и систематически посещает мероприятия, организованные российскими дипломатическими учреждениями.

Давиденко лишена статуса зарубежного украинца
Давиденко лишена статуса зарубежного украинца
Фото: Лариса Давиденко / Facebook

Руководителя украинской общины "Світанок" в латвийском городе Лиепая Ларису Давиденко лишили статуса зарубежного украинца. Об этом 29 октября сообщило посольство Украины в Латвии со ссылкой на решение Нацкомиссии Украины по вопросам зарубежных украинцев.

Давиденко лишили статуса из-за деятельности, которая противоречит в том числе интересам Украины в сфере безопасности, отметило посольство.

"Удостоверение зарубежного украинца Давиденко на основании которого она получила бесплатную многократную визу на въезд в Украину, является недействительным и подлежит возврату в посольство Украины в Латвии", – говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что Давиденко "откровенно симпатизирует пророссийским силам в Латвии, систематически посещает мероприятия, организованные российскими дипломатическими учреждениями, активно и публично продвигает постулаты идеологов "русского мира", которые стали ее глубоким внутренним убеждением". В частности, 27 июля она участвовала в мероприятиях Генконсульства РФ в городе Лиепая по случаю дня Военно-морского флота России.

"То есть она прославляет вооруженные силы страны-агрессора, которые обеспечивают оккупацию украинских территорий и убийства украинцев, которые защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. Это было не первое посещение Давиденко мероприятий страны-агрессора, которые проводятся в Латвии заграничными дипломатическими учреждениями России. Но ни разу Давиденко, руководитель так называемой украинской общины Лиепаи, не посещала мероприятий, организованных посольством Украины, в частности связанных с приемом на реабилитацию украинских раненых военнослужащих, бывших политзаключенных Кремля и других", – подчеркнули в посольстве.

О решении лишить Давиденко статуса зарубежного украинца посольство сообщило в компетентные органы, в частности – в Госпогранслужбу Украины.

Теги: Россия, Украина, Латвия
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