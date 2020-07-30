Глава украинской общины в Латвии посетила мероприятие, посвященное дню ВМФ РФ – посольство

Посольство Украины в Латвии осудило действия руководителя национальной общины "Світанок" Ларисы Давыденко, которая 26 июля приняла участие в мероприятии, прославляющем российскую армию.

Посольство: Давыденко ни разу не принимала участия в мероприятиях дипмиссии Украины в поддержку раненых украинских военных Фото: Еmbassy of ukraine in the republic of latvia / посольство україни в латвії / Facebook

Посольство Украины в Латвии сообщило, что руководитель организации "Лиепайская украинская община "Світанок" Лариса Давыденко 26 июля приняла участие в мероприятиях Генконсульства РФ в городе Лиепая по случаю дня Военно-морского флота России. Об этом пресс-служба посольства написала 29 юля в Facebook.

"Участие руководителя украинского общества в мероприятиях, которые по замыслу организаторов должны прославлять величие российской армии, которая уже более шести лет осуществляет вооруженную агрессию против Украины, является предательством памяти более 14 тыс. погибших в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины", – сказано в сообщении.

По информации посольства, Давыденко ни разу не принимала участия в мероприятиях дипмиссии Украины в поддержку раненых украинских военных во время их реабилитации в Латвии.

"Давыденко не посещала и мероприятия с участием украинских политзаключенных Кремля, на встрече с которыми она могла бы получить свидетельство украинских героев о том, как в российских тюрьмах пытками пытались выбить из них желаемые Кремлю показания", – уточнили в посольстве.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.