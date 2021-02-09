Кличко: На улицах города работает более 450 единиц спецтехники и 60 бригад по ручной уборке

Дорожники и коммунальные службы в Киеве продолжают работать в режиме нон-стоп, уборка улиц города осложняется тем, что снегопад не утихает, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко: Призываю всех киевлян быть сознательными и осторожными. Если есть такая возможность, оставайтесь дома Фото: Віталій Кличко / Facebook

В Киеве снегопад будет продолжаться еще несколько дней, поэтому все службы продолжают работу по расчистке, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В своем Facebook он опубликовал видео, как идут работы.

"Уже почти сутки продолжается снегопад в столице. Ночью, по прогнозам синоптиков, непогода усилится. Снег будет идти и в следующие несколько дней. Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп. Уборка улиц города осложняется тем, что снегопад не утихает. Хотя с прошлой ночи на улицах города работает более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборке", – отметил в заметке к видео мэр столицы.

Он рассказал, что поздно вечером дорожники снова вывели колонны техники для расчистки магистралей, путепроводов и основных улиц для проезда. Днем работе колонн мешает большое количество машин на дорогах, а также автомобили, припаркованные на обочинах и в неположенных местах.

"Поэтому можно, конечно, быть недовольными стихией, жаловаться на городские службы и при этом не прислушиваться к рекомендациям и предупреждениям. Но я еще раз обращаюсь к водителям: не выезжайте завтра в город на частном транспорте, а воспользуйтесь общественным. Также городские власти рекомендовали родителям по возможности оставить детей дома – на дистанционном обучении. Коммунальные службы делают все возможное, чтобы жизнедеятельность города не прекращалась. И следующие несколько дней будут сложными. Потому что стихия не отступает", – подчеркнул мэр Киева.

Сильные снегопады охватили не только Украину, но и Европу, стихия парализовала часть Германии, Польши, сложная ситуация и в Нидерландах, добавил Кличко.

"Призываю всех киевлян быть сознательными и осторожными. Если есть такая возможность, оставайтесь дома. Если надо ехать на работу, воспользуйтесь общественным транспортом. А если уж выехали на авто, передвигайтесь и паркуйтесь с соблюдением правил! Потому что спецтехника не умеет убирать снег в воздухе", – заявил городской голова.