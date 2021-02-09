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Коломойский и Боголюбов подали ответный иск против США из-за угрозы конфискации активов – СМИ

В августе прошлого года минюст США подал два гражданских иска к украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, в которых требовал конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории США. Теперь американская фирма, контролируемая ими, подает ответный иск против США, сообщает Global Arbitration Review.

Минюст США подал против Коломойского три гражданских иска
Минюст США подал против Коломойского три гражданских иска
Фото: EPA

Американская компания Optima Vetures, контролируемая украинскими бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, подает инвестиционный иск против США. Об этом пишет издание Global Arbitration Review.

Optima Vetures и ее дочерняя компания инициируют иск в ответ на гражданскую жалобу министерства юстиции США в Южном округе Флориды, поданную в августе 2020 года. 

Подачу иска Optima Vetures аргументирует нарушением двухстороннего украино-американского соглашения об инвестициях. Сумма исковых требований компании – $23 млн.

Также Optima указывает, что ни Коломойскому, ни Боголюбову не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступлений в Украине. 

6 августа министерство юстиции США подало два гражданских иска к Коломойскому и Боголюбову, в которых требовало конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

В исках говорится, что бывшие владельцы "ПриватБанка" в период с 2008-го по 2016 год получали кредиты и кредитные линии обманным путем и отмыли часть доходов с помощью подставных банковских счетов компаний, в первую очередь в кипрском отделении "ПриватБанка", прежде чем перевести средства в США. 

Эти деньги потратили на покупку недвижимости в США, в том числе на ту, которую американский минюст хочет конфисковать. Как сказано в заявлении ведомства, речь идет об офисной башне в Луисвилле (штат Кентукки), известной как PNC Plaza, и офисном парке в Далласе (Техас), известном как бывшая штаб-квартира компании CompuCom. 

В декабре прошлого года минюст США подал третий иск против Коломойского и Боголюбова по делу об отмывании денег.

Теги: США, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Геннадий Боголюбов, спецконфискация, имущество, иск
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