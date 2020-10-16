Суд в Киеве возобновил дело об отмене национализации "ПриватБанка". Коломойский подал апелляцию

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский подал апелляцию на возобновление судебного процесса по национализации "ПриватБанка" под председательством судьи Шкурдовой.

Коломойский говорил, что государство забрало у него "курицу, которая несла золотые яйца" Фото: depositphotos.com

Шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об обжаловании государством решения Окружного административного суда Киева от 18 апреля по отмене национализации "ПриватБанка". Об этом пишет издание "НВ Бизнес" 16 октября.

Возобновление дела дает возможность судье Хозяйственного суда Киева Людмиле Шкурдовой признать недействительным продажу "ПриватБанка" Министерству финансов Украины за 1 грн и вернуть акции бывшим владельцам.

Слушания назначены на 26 ноября 2020 года.

Как стало известно "НВ Бизнес", украинский бизнесмен Игорь Коломойский подал апелляцию на возобновление судебного процесса под председательством судьи Шкурдовой.

Сам Коломойский уверен, что ему вскоре вернут "ПриватБанк".

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Из-за этого в Украине и за границей продолжаются судебные процессы. На докапитализацию банка государство потратило более 155 млрд грн.