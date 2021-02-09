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До конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду расти не будут

Меморандум о неповышении тарифов на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона подписали Кабинет Министров, меры городов, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и НАК "Нафтогаз України".

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Подписание меморандума о неповышении тарифов на тепло и горячую воду пример совместной работы центральной и местной власти, считает глава правительства Шмыгаль
Подписание меморандума о неповышении тарифов на тепло и горячую воду – пример совместной работы центральной и местной власти, считает глава правительства Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и НАК "Нафтогаз України" вместе с представителями местной власти 9 февраля подписали документ, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду расти не будут. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Меморандум подписали мэр Бучи Анатолий Федорук, глава Житомира Сергей Сухомлин, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель Одессы Геннадий Труханов. В формате видеоконференции присутствовали мэр Днепра Борис Филатов, глава Львова Андрей Садовый и руководитель Мариуполя Вадим Бойченко.

"Наши договоренности с местными властями – это один из восьми шагов по решению тарифного вопроса и установлению справедливых правил на рынке газа. Подписание этого меморандума – это также хороший пример совместной работы центральной и местной власти на благо украинцев", – написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что правительство и газоснабжающие компании готовят годовые продукты, чтобы украинцы четко понимали, какая цена газа будет зимой.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/264279071805970

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, в феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам газоснабжающих компаний. Платежки за февраль со сниженной ценой газа 6,99 грн за 1 м³ следует ждать в марте.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Теги: Львов, Виталий Кличко, Украина, Одесса, Кабинет Министров, Житомир, Борис Филатов, правительство, Мариуполь, НАК Нафтогаз, Днепр, меморандум, тарифы, Андрей Садовый, Геннадий Труханов, украинцы, Сергей Сухомлин, Вадим Бойченко, власть, Анатолий Федорук, население, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, цена на газ, цена, Кабмин, мэр
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