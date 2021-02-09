Меморандум о неповышении тарифов на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона подписали Кабинет Министров, меры городов, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и НАК "Нафтогаз України".

Подписание меморандума о неповышении тарифов на тепло и горячую воду – пример совместной работы центральной и местной власти, считает глава правительства Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и НАК "Нафтогаз України" вместе с представителями местной власти 9 февраля подписали документ, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду расти не будут. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Меморандум подписали мэр Бучи Анатолий Федорук, глава Житомира Сергей Сухомлин, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель Одессы Геннадий Труханов. В формате видеоконференции присутствовали мэр Днепра Борис Филатов, глава Львова Андрей Садовый и руководитель Мариуполя Вадим Бойченко.

"Наши договоренности с местными властями – это один из восьми шагов по решению тарифного вопроса и установлению справедливых правил на рынке газа. Подписание этого меморандума – это также хороший пример совместной работы центральной и местной власти на благо украинцев", – написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что правительство и газоснабжающие компании готовят годовые продукты, чтобы украинцы четко понимали, какая цена газа будет зимой.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, в феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам газоснабжающих компаний. Платежки за февраль со сниженной ценой газа 6,99 грн за 1 м³ следует ждать в марте.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.