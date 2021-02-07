"Нафтогаз" упростил процедуру изменения поставщика услуги для получателей льгот и субсидий

Клиентам газопоставляющей компании "Нафтогаз України" не нужно будет лично посещать или уведомлять управление социальной защиты населения о смене поставщика газа. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогазу".

Министерство социальной политики Украины и группа "Нафтогаз" упростили процедуру информирования о смене поставщика газа для бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогазу".

Клиентам не нужно будет лично посещать или уведомлять управление социальной защиты населения о смене поставщика и ежемесячную цену газа, так как между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате, отметили в релизе.

"Субсидианты и льготники могут беспрепятственно сменить поставщика газа и получить более выгодную цену на ресурс на рынке, что особенно важно для уязвимых слоев населения. Смена поставщика газа не влияет на льготы и субсидии, которые начислялись клиенту до этого. Процедура написания заявки и набор документов не отличаются от общих процедур изменения газоснабжающей компании. При подаче заявки клиент только должен указать наличие льгот или субсидий", – уточнили в пресс-службе газопоставляющей компании.

В "Нафтогазі" подчеркнули, что в результате перехода клиентов к поставщику с выгодными ценами государственные расходы на оплату субсидий уменьшаются, государство платит меньшую цену за газ компаниям, которые предоставляют коммунальные услуги льготным категориям населения.

По информации Минсоцполитки на 12 января, субсидии в Украине получает более 3,1 млн домохозяйств, средний размер выплаты составляет около 1633 грн. С марта 2020 года в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначении субсидии без обращения граждан. Таким образом, на текущий отопительный период субсидия была переназначена более чем 2,7 млн домохозяйствам.

Правительство Украины на внеочередном заседании 18 января установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за м³. Цена будет действовать до конца карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, или до конца отопительного сезона. Кабмин ожидает, что Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решит ограничить тарифы на распределение газа до 1,79 грн.

По словам временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, в феврале украинцы заплатят за использованный в январе газ по повышенным с нового года тарифам газоснабжающих компаний. Платежки за февраль со сниженной ценой газа 6,99 грн за 1 м³ следует ждать в марте.

Решению Кабмина предшествовало резкое повышение с января 2021 года стоимости природного газа. Согласно тарифам 55 газоснабжающих компаний, в текущем месяце газ населению должны продавать по цене от 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Повысились и тарифы на тепло (средневзвешенный тариф для 23 генерирующих компаний установлен на уровне 1121,71 грн/Гкал). Выросли почти в два раза также тарифы на распределение газа.

Увеличение тарифов привело к протестам под общим названием "Стоп тарифный геноцид". Люди выходили на улицы во многих регионах, в том числе в Прикарпатье, Полтавской, Харьковской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черниговской, Житомирской областях. В некоторых населенных пунктах протестующие перекрывали дороги и пикетировали облгосадминистрации. Протесты не прекратились после обещания Кабмина установить госрегулирование цен на газ. 18 января в Черновицкой области местные жители перекрыли дорогу через несколько сел, а в Полтаве – автодорогу Киев – Харьков. Протестующие говорили, что временное снижение цены на газ будет действовать только до окончания карантина или отопительного сезона, к тому же оно не влияет на тарифы за январь 2021 года.