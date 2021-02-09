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Украинская армия в 2021 году получит военной продукции более чем на 10 млрд грн – Таран

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, вооружение и военная техника более чем на 10 млрд грн будет получена оборонным ведомством в 2021 году в рамках выполнения гособоронзаказа в 2020 году.

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Таран отметил, что закупки продолжаются
Таран отметил, что закупки продолжаются
Фото: mil.gov.ua

Благодаря выполнению договоренностей в рамках государственного оборонного заказа украинская армия получит в 2021 году вооружение и военную технику на сумму свыше 10 млрд грн. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, информирует 9 февраля Министерство обороны.

"Благодаря выполнению государственного оборонного заказа прошлого года в 2021 году ожидается поставка военной продукции на сумму более 10 млрд грн. Осуществленные в 2020 году заказы (подписанные контракты) уже позволяют Вооруженным силам Украины получить в этом году 10 млн штук боеприпасов, 3,3 тыс. ракетно-артиллерийских систем, 2,7 тыс. приборов разведки и наблюдения, более 320 автомобилей, более 60 бронетранспортеров и бронированных машин, около 40 беспилотных авиационных комплексов, а также шесть самолетов", – сказал глава ведомства.

Он отметил, что закупки по действующим контрактам продолжаются.

"Следует учитывать, что производство вооружений имеет длительный производственный цикл, к примеру, те же высокотехнологичные комплексы изготавливаются более одного года. Профинансировав и заключив еще в прошлом году контракты на сумму свыше 10 млрд гривен, мы обеспечили партнеров оборотными средствами, что, в свою очередь, с начала года гарантировало бесперебойную работу десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса", – объяснил Таран.

В числе украинских предприятий, которые привлекли для выполнения гособоронзаказа, министр назвал Конструкторское бюро "Луч" в Киеве, Конструкторское бюро имени Морозова в Харькове и госпредприятие "Искра" (видимо, Таран имел в виду научно-производственный комплекс в Запорожье).

В конце декабря 2020 года Таран отчитывался о выполнении гособоронзаказа на 99,5%. Всего на эти цели было предусмотрено 22 млрд грн.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак говорил, что гособоронзаказ в Украине не предусматривает всего необходимого для ВСУ, в частности закупку ракетного комплекса "Нептун".

Теги: армия, вооружение, военная техника, оборона, бронетранспортер, боеприпасы, Андрей Таран, гособоронзаказ
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