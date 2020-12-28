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В Украине гособоронзаказ выполнен на 99,5% – Минобороны

По данным министра обороны Украины Андрея Тарана, в 2020 году подписано контрактов на сумму почти 21,9 млрд грн, предусмотренных на выполнение гособоронзаказа.

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Фото: mil.gov.ua

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) выполнен в Украине на 99,5%. Об этом 28 декабря проинформировало Министерство обороны со ссылкой на главу ведомства Андрея Тарана.

"По состоянию на 26 декабря 2020 года Министерство обороны выполнило государственный оборонный заказ на 99,5%. Заключено государственных контрактов на сумму 21,897 млрд грн из общих выделенных 22,004 млрд грн", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что, "несмотря на ограничения работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, связанные с COVID-19, удалось обеспечить поставки вооружения и военной техники на уровне 2019 года", а по некоторым направлениям (обеспечение боеприпасами, бронетанковой техникой, цифровыми средствами связи) – превысить объемы предыдущего года.

По данным Тарана, в рамках гособоронзаказа военным поставили 10,5 тыс. единиц техники и 3,2 млн штук боеприпасов.

"Основной ресурс в следующем году следует планировать на закупку нового вооружения, а не на ремонт устаревших образцов. Следует изменить порочную практику, когда ГОЗ и формирование закупок используется лишь как способ обеспечения текущих потребностей Вооруженных сил Украины. Должны создать условия и использовать ГОЗ как инструмент стратегического развития ВСУ", – объяснил министр.

В начале декабря главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил, что гособоронзаказ в Украине не предусматривает всего необходимого для Вооруженных сил Украины.

Теги: военные, вооружение, боеприпасы, ремонт, Минобороны, ВСУ, Андрей Таран, гособоронзаказ
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