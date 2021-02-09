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Правительство Германии предоставит Украине €13 млн на борьбу с COVID-19

Финансовую помощь, которую предоставит Украине Германия, направят на закупку медицинского оборудования для медучреждений Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также для тех, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

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Германия предоставит Украине &euro;13,1 млн гранта
Германия предоставит Украине €13,1 млн гранта
Фото: depositphotos.com

Правительство Германии предоставит Украине €13,1 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующее соглашение подписали 8 февраля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, директор департамента немецкого государственного банка развития KfW Олаф Цумелка и исполнительный директор Украинского фонда социальных инвестиций Андрей Лактионов, сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Это грантовые средства. Их выделят через KfW и направят на обновление инфраструктуры и оснащение современными медицинскими приборами и средствами защиты 12 медучреждений первичной и вторичной медицины, расположенных в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в контролируемых правительством Украины районах Донецкой и Луганской областей, сказано в релизе.

Проект планируют реализовать за три года.

Также на встрече подписали дополнительные соглашения по проектам Украинского фонда социальных инвестиций на общую сумму €23,4 млн. Из них €9 млн направили на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПО) – 13 объектов, а также на строительство шести школ и семи детских садов в объединенных территориальных общинах, где принимают ВПО.

Еще €14,45 млн направят на закупку медоборудования и энергоэффективное обновление больниц (не менее 40 объектов) в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9 февраля в Украине зарегистрировано 1 249 646 случаев коронавирусной инфекции, из них 2565 – за последние сутки. Выздоровело 1 084 608 человек, скончался 23 771.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, медицина, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Алексей Резников, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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