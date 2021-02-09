Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2021
 
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Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно

По словам проживающего в Израиле 64-летнего украинского музыканта, солиста дуэта "Свитязь" Дмитрия Гершензона, после первой прививки от коронавируса у него болела рука, а после второй – "как при гриппе крутило суставы".

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Гершензон: Меня предупредили о возможной боли, поэтому я сделал прививку в левую руку, так как правой работаю с клавишами
Гершензон: Меня предупредили о возможной боли, поэтому я сделал прививку в левую руку, так как правой работаю с клавишами
Фото: Дмитрий Гершензон / Facebook

Проживающий в Израиле 64-летний украинский музыкант, солист дуэта "Свитязь" Дмитрий Гершензон в интервью, которое 8 февраля опубликовано на сайте "Факты", сообщил что вакцинировался от коронавируса, получив две прививки, но, несмотря на это, посещать общественные места без маски опасается.

"Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно. Об этом можно будет думать, когда вакцинируется хотя бы 80% людей, а в данный момент ситуация такова, что у нас продлили карантин. Полная герметичность", – сообщил он.

По словам артиста, после первой вакцинации у него болела рука, а после второй крутило суставы.

"Считаю, на это нет смысла особо обращать внимания. Меня предупредили о возможной боли, поэтому я сделал прививку в левую руку, так как правой работаю с клавишами. Поболела левая рука полтора дня и перестала. А после второго раза пару часов, как при гриппе, крутило суставы. Я принял болеутоляющую таблетку, полежал, и через час все прошло. А у моей сестры после второго укола поднялась температура до 37,8 °С. И у жены было легкое ощущение озноба. Но сейчас все нормально", – рассказал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4137659139597326&id=100000598418942

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

13 января в Израиле сообщали о том, что изучают возможность проводить вакцинацию детей от 12 лет. С 23 января в Израиле началась вакцинация подростков.

Теги: Украина, Израиль, музыкант, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Дмитрий Гершензон
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