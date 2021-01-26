"После первой прививки внезапно сильно стала болеть голова". Писатель Каневский рассказал, как вакцинировался от коронавируса

Проживающий в Израиле 87-летний украинский писатель-сатирик Александр Каневский планирует спустя три недели сделать вторую прививку от коронавируса, чтобы получить так называемый зеленый паспорт.

Каневский: Я пока получил только первую порцию прививки Фото: Александр Каневский / Facebook

Проживающий в Израиле 87-летний украинский писатель-сатирик Александр Каневский сделал первую прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью, которое 26 января опубликовано на сайте "Факты".

"Я пока получил только первую порцию прививки. Спустя три недели пойду делать вторую, жду ее с нетерпением. После первой прививки у меня внезапно сильно стала болеть голова – со мной подобного никогда не случалось. Это ощущение продлилось около часа, а затем прошло", – описал он свое состояние.

По словам писателя, привитые от коронавируса люди в основном чувствуют себя "нормально, уверенно и после второй вакцины получат зеленые паспорта".

"Именно эта "корочка" откроет возможность ездить по Израилю и в другие страны", – подчеркнул он.

Писатель отметил, что после второй прививки намерен посетить Украину, Россию и Чехию.

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

13 января в Израиле сообщали о том, что изучают возможность проводить вакцинацию детей от 12 лет. С 23 января в Израиле началась вакцинация подростков.