В Израиле разрешили не соблюдать карантин после второй дозы вакцины от коронавируса

От карантина в Израиле решили освободить граждан, которые привились вакциной Pfizer.

Вторую дозу вакцины получили в Израиле более 300 тыс. человек Фото: ЕРА

Жители Израиля, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer, будут иметь возможность не соблюдать карантин. Об этом 18 января сообщил координатор по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш, информирует NEWSru.co.il.

По его словам, с 18 января "в случае контакта с зараженными коронавирусом освобождаются от карантина люди, у которых с момента получения второй порции прививки Pfizer прошла неделя".

В настоящий момент число тяжелобольных с COVID-19 очень велико, отметил профессор.

Издание со ссылкой на минздрав Израиля уведомило, что на 18 января первую дозу вакцины Pfizer получили более 2,1 млн человек, вторую дозу – 309 тыс. Пока в стране прививают исключительно вакциной Pfizer.

Первые партии вакцины Pfizer Израиль получил 17 декабря. Страна также договорилась о приобретении вакцин Moderna, BioNTech и AstraZeneca.

13 января в Израиле сообщали о том, что думают над разрешением вакцинации для детей от 12 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.