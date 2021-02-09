Подольская заразилась коронавирусом – Telegram-канал Mash

Первые симптомы заражения коронавирусом у российской певицы Натальи Подольской появились в начале февраля, пишет Telegram-канал Mash.

Российская певица Наталья Подольская заразилась коронавирусом. Об этом 9 февраля сообщил Telegram-канал Mash.

"Первые симптомы появились в начале февраля, тест оказался положительным", – говорится в публикации.

При этом коронавирус у старшего сына певицы, пятилетнего Артемия, не выявлен. Сообщается, что сейчас Подольская находится на домашнем карантине.

Информацию о состоянии ее мужа, артиста Владимира Преснякова, и их младшего сына, трехмесячного Ивана Telegram-канал Mash не сообщил.

Ни певица, ни ее муж информацию о заражении коронавирусом не комментируют.

Подольская и Пресняков поженились в 2010 году. Пара воспитывает двух сыновей: Артемия (2015) и Ивана (2020).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 8 февраля в России коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили почти у 3,9 млн человек, умерли 75,8 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.